Şeyma Yiğit
17 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 17 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
دولت فرانسه اعلام کرد در حال آمادهسازی برای اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها از سال تحصیلی آینده است؛ ممنوعیتی که از سال 2018 در مدارس ابتدایی و راهنمایی این کشور اجرا میشود.
ادوار ژفرهو، وزیر آموزش فرانسه در گفتوگو با شبکه «France Info»، درباره استفاده جوانان از شبکههای اجتماعی و مقررات آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.
وی ابراز امیدواری کرد نسخه نهایی قانون محدودیت استفاده افراد زیر 15 سال از شبکههای اجتماعی که از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار دارد و میان دو مجلس سنای فرانسه و مجلس ملی در حال بررسی است، تا تابستان امسال به تصویب نهایی برسد.
وزیر آموزش فرانسه همچنین اعلام کرد: دولت قصد دارد ممنوعیت استفاده از تلفن همراه که از سال 2018 در مدارس ابتدایی و متوسطه اجرا میشود، از سال تحصیلی آینده در دبیرستانها نیز به اجرا بگذارد.
ژفره در این باره گفت: فکر میکنم این موضوع برای دانشآموزان ما کاملا حیاتی است.
در فرانسه، طرح محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر 15 سال در ماه ژانویه به تصویب مجلس ملی و در ماه آوریل به تصویب سنا رسید، اما میان دو نسخه تفاوتهایی وجود دارد.
بر اساس قوانین فرانسه، برای تبدیل شدن یک طرح به قانون، مجلس ملی و سنا باید بر سر متن واحدی به توافق برسند.