09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
پاریس/ خبرگزاری آنادولو
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با شبکه TF1 اظهار داشت که از آغاز بحران در تنگه هرمز، در حال بررسی مسیرهای جایگزین بودهاند و انتقال نفت به مدیترانه از طریق سوریه از جمله پروژههای آنهاست.
باروت با اشاره به اینکه ایران با هدف قرار دادن کشتیها در منطقه، یادداشت تفاهم امضا شده با ایالات متحده و قوانین بینالمللی را نقض کرده است، از طرفین خواست که خویشتنداری کنند و مذاکرات را از سر بگیرند.
او با بیان اینکه ایالات متحده در حال پاسخ به نقض تعهدات ایران است، خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در اجلاس ناتو در آنکارا اعلام کرده بود که میخواهد مذاکرات با ایران را ادامه دهد.
باروت با تأکید بر اینکه جنگ در منطقه فقط بازنده دارد، اظهار داشت که در میان بازندهها مردم ایران، آمریکاییها و فرانسویها هستند.
او گفت: ما قصد نداریم به پرداخت هزینه جنگهایی که مال ما نیستند، ادامه دهیم.
باروت با وجود درگیری مجدد بین ایالات متحده و ایران، تأکید کرد که ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه به خاورمیانه باز نخواهد گشت.