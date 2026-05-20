فرانسه سفیر اسرائیل را به دلیل بدرفتاری با فعالان «صمود» احضار کرد فرانسه سفیر اسرائیل را به دلیل بدرفتاری با فعالان ناوگان «صمود» به وزارت امور خارجه احضار کرد.

پاریس/ خبرگزاری آنادولو

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که سفیر اسرائیل را به دلیل بدرفتاری با فعالان بازداشت شده در ناوگان جهانی صمود به وزارت امور خارجه احضار کرده است.

بارو طی پستی در رسانه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس، نوشت: اقدامات (ایتامار) بن گویر، نسبت به مسافران ناوگان جهانی صمود که انتقاد همکارانش در دولت اسرائیل را برانگیخته است، غیرقابل قبول است.

او بیان کرد که دستور احضار جاشوا زارکا، سفیر اسرائیل را به وزارت امور خارجه داده است تا توضیح بخواهد.

بارو افزود: امنیت شهروندان مان همیشه اولویت ماست. صرف نظر از اینکه در مورد این ناوگان چه فکر می‌کنیم، و اگرچه بارها اعلام کرده‌ایم که این روش را تأیید نمی‌کنیم، شهروندان مان که در آن شرکت داشتند باید با احترام رفتار شوند و در اسرع وقت آزاد شوند.