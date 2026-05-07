07 مه 2026•بهروزرسانی: 07 مه 2026
پاریس / خبرگزاری آنادولو
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه با رادیو آر.تی.ال اظهار داشت که تا زمانی که تنگه هرمز بسته است، لغو تحریمها علیه ایران منتفی است.
بارو با این استدلال که تنگهها در سراسر جهان را نمیتوان بست یا مشمول عوارض ورودی کرد، گفت که برای کاهش قیمت سوخت، تنگه هرمز باید بازگشایی شود.
او تأکید کرد: حملات به کشتیها و زیرساختهای انرژی در منطقه غیرقابل قبول است.
بارو گفت: تا زمانی که تنگهای مانند تنگه هرمز بسته باشد، لغو حتی کوچکترین تحریمی منتفی است.