آنکارا / خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، طبق داده‌های شرکت ردیابی محموله Vortexa، از زمان اعمال محاصره دریایی ایالات متحده بر کشتی‌هایی که به بنادر ایران در تنگه هرمز وارد و از آن خارج می‌شوند، حداقل 34 نفتکش مرتبط با ایران موفق به ورود یا خروج از خلیج شده‌اند.

در این گزارش آمده است که 19 نفتکش مرتبط با ایران خلیج را ترک کرده‌اند، 15 نفتکش وارد دریای عمان شده و به سمت ایران در حرکت بوده‌اند.

حداقل شش نفتکش از مجموع نفتکش‌هایی که خلیج را ترک کردند، حامل نفت خام ایران بوده و در مجموع تقریباً 10.7 میلیون بشکه نفت حمل شده است.

این گزارش همچنین یادآوری کرد که طبق تصاویر ماهواره‌ای که ماه گذشته توسط فایننشال تایمز تجزیه و تحلیل شد، نفتکش دورنا با استفاده از روش‌های انتقال کشتی به کشتی برای پنهان کردن منبع نفت، محموله خود را در سواحل مالزی منتقل می‌کرد و آخرین گزارش موقعیت مکانی این نفتکش در سواحل جنوبی هند در 18 آوریل بود.