به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا آماده صدور دستور حمله به نیروگاه‌های و پل‌های ایران است.

فاکس نیوز: ترامپ آماده صدور دستور حمله به نیروگاه‌های و پل‌های ایران است به گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، رئیس جمهور آمریکا آماده صدور دستور حمله به نیروگاه‌های و پل‌های ایران است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

به گزارش شبکه خبری فاکس‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آماده صدور دستور حمله جدید علیه ایران به ویژه علیه نیروگاه‌ها و پل‌های این کشور است.



تری یینگست، این شبکه خبری در پخش زنده اعلام کرد که ترامپ در تماس تلفنی، اظهاراتی اختصاصی درباره ایران با او در میان گذاشته است.

یینگست در اینباره گفت: ترامپ در این گفت‌وگو جزئیاتی درباره سقوط بالگرد آپاچی ارائه کرد و گفت که پهپاد ایرانی نیز هنگام مانور خلبانان آمریکایی گرفتار شده، اما منفجر نشده است.

به گفته یینگست، ترامپ مدعی شده که ایران در دوره آتش‌بس تلاش کرده توان دفاعی خود را بازسازی کند، اما نتوانسته مانع حملات آمریکا شود.



او افزود: نکته جالب این است که رئیس‌جمهور ترامپ به من گفت به صدور دستور حمله جدید علیه ایران نزدیک شده و نیروگاه‌ها و پل‌ها از جمله اهداف این حملات هستند؛ زیرا او می‌گوید ایرانی‌ها در روند مذاکرات از آمریکا درخواست کمک کرده‌اند.

یینگست همچنین تصریح کرد که از ترامپ پرسیده است که آیا آمریکا به حملات موشکی ایران که نیروهای آمریکایی در کویت، بحرین و اردن را هدف قرار داده‌اند پاسخ خواهد داد یا نه، و ترامپ در این زمینه نیز نشانه‌هایی از احتمال حمله به ایران بروز داده است.