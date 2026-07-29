معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا مطرح نکرده، گفت واشنگتن برای حل‌وفصل درگیری‌ها و جلوگیری از گسترش تنش‌های نظامی به ایران پیام داده است.

غریب‌آبادی: آمریکا برای مهار تنش‌ها به ایران پیام داده است معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا مطرح نکرده، گفت واشنگتن برای حل‌وفصل درگیری‌ها و جلوگیری از گسترش تنش‌های نظامی به ایران پیام داده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه اذعان داشت که جمهوری اسلامی هیچ درخواستی برای مذاکره با آمریکا ارائه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری (مهر)، وی تصریح کرد: «آمریکایی‌ها برای حل‌وفصل درگیری‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری‌های نظامی به ایران پیام داده‌اند».

غریب‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) گفت: «در شرایط فعلی، وضعیت به گونه‌ای است که گویی هیچ تعهدی نسبت به NPT نداریم؛ همه دسترسی‌ها قطع شده و هیچ بازرسی در ایران انجام نمی‌شود».

وی ادامه داد: «این تصور که دشمنان فکر کنند ایران تا ابد در این موافقت‌نامه‌ها باقی خواهد ماند و هرگز از NPT خارج نمی‌شود، اشتباه است. خروج از این پیمان نیز یکی از گزینه‌های روی میز است.»

معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت که بحث خروج از NPT باید در داخل کشور مورد بررسی قرار گیرد و افزود: «ما با طرح این موضوع مخالف نیستیم».

غریب‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح جدید ایران برای اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز اظهار داشت: «بر اساس این طرح، هر کشتی باید یک مسیر کامل رفت یا برگشت خود را طی کند و بخشی از مسیر دوم نیز در آب‌های ایران باشد».

وی افزود: «باید دید طرف عمانی این پیشنهاد را می‌پذیرد یا خیر و سپس درباره اقدامات بعدی تصمیم‌گیری خواهد شد».