غرق شدن قایق گردشگری در هند با 9 کشته و 9 مفقود واژگونی یک قایق گردشگری در ایالتی در مرکز هند به دلیل وزش باد ناگهانی، منجر به کشته شدن 9 نفر و ناپدید شدن 9 تن دیگر شد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

به گزارش رسانه‌های هند، یک قایق تفریحی در دریاچه‌ای در ایالت مادیا پرادش به دلیل شرایط نامساعد جوی و وزش باد شدید واژگون شد که بر اثر آن 9 نفر جان خود را از دست دادند و عملیات برای یافتن 9 مفقود دیگر از جمله 5 کودک همچنان ادامه دارد.

در جریان این حادثه، 24 نفر از سرنشینان توسط تیم‌های امدادی و بومیان منطقه نجات یافتند که از این تعداد، 17 نفر به دلیل شدت جراحات وارده برای مداوا به بیمارستان منتقل شده‌اند.



مقامات محلی اعلام کردند که جستجو برای یافتن ناپدیدشدگان در دریاچه با حضور نیروهای ویژه امداد و نجات در جریان است.

پلیس ایالت مادیا پرادش تحقیقات خود را درباره علت دقیق حادثه و بررسی استانداردهای ایمنی و ظرفیت مجاز این قایق گردشگری آغاز کرده است.

