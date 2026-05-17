عملیات مشترک چین، آمریکا و امارات علیه شبکه کلاهبرداری اینترنتی در دبی پلیس چین، آمریکا و امارات متحده عربی در نخستین عملیات مشترک خود، یک شبکه کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی فعال در دبی را هدف قرار دادند و 276 مظنون را بازداشت کردند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد: نیروهای پلیس چین، آمریکا و امارات متحده عربی در عملیاتی مشترک علیه یک شبکه کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی در دبی اقدام کردند.

بر اساس این بیانیه، در جریان یورش به 9 محل مختلف در دبی، 276 نفر مظنون بازداشت شدند.

مقامات چینی تاکید کردند: این عملیات نخستین همکاری مشترک نیروهای انتظامی سه کشور در حوزه مقابله با جرایم فرامرزی بوده است.

چین از سال 2025 نیز با همکاری میانمار و تایلند، عملیات گسترده‌ای را علیه شبکه‌های کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی که شهروندان چینی را هدف قرار می‌دادند، اجرا کرده است. به گفته پکن، در نتیجه این عملیات‌ها تاکنون بیش از 8 هزار مظنون به چین بازگردانده شده‌اند.