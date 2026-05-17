عملیات مشترک چین، آمریکا و امارات علیه شبکه کلاهبرداری اینترنتی در دبی

17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد: نیروهای پلیس چین، آمریکا و امارات متحده عربی در عملیاتی مشترک علیه یک شبکه کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی در دبی اقدام کردند.
بر اساس این بیانیه، در جریان یورش به 9 محل مختلف در دبی، 276 نفر مظنون بازداشت شدند.
مقامات چینی تاکید کردند: این عملیات نخستین همکاری مشترک نیروهای انتظامی سه کشور در حوزه مقابله با جرایم فرامرزی بوده است.
چین از سال 2025 نیز با همکاری میانمار و تایلند، عملیات گستردهای را علیه شبکههای کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی که شهروندان چینی را هدف قرار میدادند، اجرا کرده است. به گفته پکن، در نتیجه این عملیاتها تاکنون بیش از 8 هزار مظنون به چین بازگردانده شدهاند.