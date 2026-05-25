عملیات ارتش نیجریه علیه بوکوحرام و داعش؛ 92 گروگان آزاد شدند

25 مه 2026•بهروزرسانی: 25 مه 2026
آبوجا/ خبرگزاری آنادولو
ارتش نیجریه از آزادی 92 غیرنظامی که توسط گروههای تروریستی بوکوحرام و شاخه غرب آفریقای داعش موسوم به «ISWAP» ربوده شده بودند، خبر داد.
سانی اوبا، مسئول اطلاعرسانی عملیات «Hadin Kai» ارتش نیجریه در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای ارتش در ایالت بورنو در شمالشرق این کشور عملیات گستردهای علیه عناصر بوکوحرام و شاخه غرب آفریقای داعش انجام دادهاند.
وی افزود: در جریان این عملیات 92 گروگان آزاد شدند. این عملیات با استفاده از سامانههای نظارتی و رصد اطلاعاتی انجام شده است.
سانی اوبا همچنین تصریح کرد: افراد نجاتیافته شامل 52 مرد، 33 زن و 7 کودک هستند.
گفتنی است، نیجریه طی سالهای اخیر علاوه بر فعالیت باندهای مسلح، با حملات مداوم گروههای تروریستی بوکوحرام و داعش غرب آفریقا در مناطق مختلف این کشور مواجه بوده است.