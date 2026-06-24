استانبول/خبرگزاری آنادولو

عمان اعلام کرد در هماهنگی با سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، گزینه استفاده از یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌ها را در دست بررسی و اجرا قرار داده است.

وزارت حمل‌ونقل عمان در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، با اشاره به اهمیت عبور و مرور دریایی از تنگه هرمز، تاکید کرد که این کشور در همکاری با سازمان بین‌المللی دریانوردی، روند تردد کشتی‌ها از این آبراه راهبردی را مدیریت می‌کند.

در این بیانیه بر مسئولیت‌های عمان در قبال تنگه هرمز و اهمیت این گذرگاه برای اقتصاد جهانی تاکید شد که مسقط در چارچوب پایبندی به قوانین بین‌المللی و حقوق دریایی و همچنین در راستای نتایج حاصل از تلاش‌ها میان ایران و آمریکا، عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را بدون دریافت هیچ‌گونه عوارض یا هزینه‌ای تسهیل می‌کند.

عمان همچنین اعلام کرد: در هماهنگی با سازمان بین‌المللی دریانوردی، امکان استفاده از یک کریدور دریایی موقت در تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌ها فراهم شده است.

بر اساس این بیانیه، کشتی‌هایی که مایل به استفاده از این مسیر هستند باید هماهنگی‌های لازم را از طریق سازمان بین‌المللی دریانوردی انجام دهند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، اخیرا به عمان سفر کرده بودند.

وزارت امور خارجه عمان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که دو طرف درباره سازوکاری برای مدیریت و بهره‌برداری از تنگه هرمز گفت‌وگو کرده‌اند.