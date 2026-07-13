13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
شوشا/ خبرگزاری آنادولو
الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان با تأکید بر اینکه کشورش خواهان صلح فراتر از مرزهای خود است، گفت جنگهای آمریکا و ایران و همچنین روسیه و اوکراین باید متوقف شوند.
علیاف در دیدار با شرکتکنندگان چهارمین مجمع جهانی رسانه شوشا، به بررسی تحولات منطقهای و جهانی پرداخت.
وی با اشاره به جنگهای روسیه و اوکراین و آمریکا و ایران اظهار داشت که آذربایجان در قلب منطقهای قرار دارد که این درگیریها در آن جریان دارد و این موضوع موجب نگرانی این کشور است.
علیاف همچنین تاکید کرد که به برقراری صلح میان آمریکا و ایران باور دارد و از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان در این زمینه استقبال و قدردانی کرد.
وی افزود: اطمینان دارم که صلح امکانپذیر است. اگر به آن باور نداشته باشید، زندگی بسیار دشوار خواهد شد. به نظر من، مسئله مهم این است که پس از برقراری صلح، منطقه چه وضعیتی خواهد داشت. سناریوها و گزینههای مختلفی وجود دارد و بسیاری از کشورها نیز راهبردهای خود را دنبال میکنند. ما خواهان صلح در فراتر از مرزهای خود هستیم، زیرا حتی اگر در داخل کشور صلح برقرار باشد، تا زمانی که در اطراف مرزها درگیری وجود داشته باشد، هیچگاه احساس امنیت کامل نخواهید کرد.
علیاف با اشاره به اشغال سرزمینهای آذربایجان از سوی ارمنستان و جنگ دوم قرهباغ گفت: ما در نقطهای که باید متوقف میشدیم، ایستادیم. برای آنکه جنگ تا ابد ادامه نیابد، تصمیم به توقف گرفتیم. گزینههای دیگری نیز داشتیم، اما مسئولیتپذیری و خرد ایجاب میکرد که متوقف شویم. اگر این کار را نمیکردیم، جنگ با ارمنستان ادامه مییافت. شاید با شدت کمتر، اما دوباره شعلهور میشد و مردم همچنان جان خود را از دست میدادند. همین رویکرد باید در خاورمیانه نیز دنبال شود.
وی در ادامه تصریح کرد: پس از پایان مرحله درگیریهای مستقیم، کشورهای حاشیه خلیج و ایران باید متوقف شوند، برای عادیسازی روابط تلاش کنند و اجازه ندهند این روند به یک درگیری جهانی تبدیل شود.