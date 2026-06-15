رئیس‌جمهور آذربایجان با تأکید بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای جهان ترک، اعلام کرد که جهان ترک به‌عنوان «خانواده» این کشورها، در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار قدرت ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است.

علی‌اف: جهان ترک به یکی از مراکز تأثیرگذار ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم تبدیل می‌شود رئیس‌جمهور آذربایجان با تأکید بر اهمیت تقویت همبستگی و همکاری میان کشورهای جهان ترک، اعلام کرد که جهان ترک به‌عنوان «خانواده» این کشورها، در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار قدرت ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان به مناسبت پنجمین سالگرد امضای «بیانیه شوشا» که روابط میان ترکیه و آذربایجان را به سطح اتحاد راهبردی ارتقا داد، به شرکت‌کنندگان کنفرانس بین‌المللی در شوشا پیامی ارسال کرد.

علی‌اف در این پیام با اشاره به حمایت کشورش از ایجاد نظم عادلانه جهانی و فراهم‌سازی شرایط زندگی امن برای بشریت، اظهار داشت که آذربایجان برای تبدیل شدن به عرصه‌ای قابل اعتماد برای همکاری، نه تنها در منطقه بلکه در سراسر اوراسیا، تلاش می‌کند.

وی همچنین بر اهمیت ویژه تقویت همبستگی و همکاری با جهان ترک در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد و گفت: خانواده ما، جهان ترک، در حال تبدیل شدن به یکی از مراکز تأثیرگذار قدرت ژئوپلیتیک در قرن بیست‌ویکم است.

رئیس‌جمهور آذربایجان افزود که گسترش همکاری و انسجام میان کشورهای جهان ترک، نقش مهمی در تقویت ثبات، توسعه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند.