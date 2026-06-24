رئیس‌جمهور آذربایجان، با انتقاد از برخی محافل سیاسی غربی و نهادهای اروپایی، اعلام کرد که این جریان‌ها با ترویج گفتمان‌های ضداسلامی، به گسترش اسلام‌هراسی دامن می‌زنند.

علی‌اف: برخی محافل غربی و نهادهای اروپایی اسلام‌هراسی را ترویج می‌کنند رئیس‌جمهور آذربایجان، با انتقاد از برخی محافل سیاسی غربی و نهادهای اروپایی، اعلام کرد که این جریان‌ها با ترویج گفتمان‌های ضداسلامی، به گسترش اسلام‌هراسی دامن می‌زنند.

باکو/ خبرگزاری آنادولو

الهام علی‌اف، رئیس‌ جمهور آذربایجان، در پیامی به شرکت‌کنندگان بیستمین کنفرانس اتحادیه پارلمانی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در باکو، اظهار داشت که برخی محافل سیاسی غربی و نهادهایی مانند پارلمان اروپا و مجمع پارلمانی شورای اروپا به ترویج گفتمان‌های ضداسلامی می‌پردازند.

وی با اشاره به سی‌وپنجمین سال عضویت آذربایجان در سازمان همکاری اسلامی، بر پایبندی کشورش به اهداف و اصول این سازمان و توسعه همکاری با کشورهای عضو تأکید کرد.

علی‌اف همچنین از حمایت سازمان همکاری اسلامی از مواضع آذربایجان در مناقشه با ارمنستان قدردانی کرده و گفت این سازمان همواره از حاکمیت و تمامیت ارضی آذربایجان پشتیبانی کرده است.

رئیس‌جمهور آذربایجان با اشاره به خسارات وارد شده به قره‌باغ و زنگزور شرقی در دوران اشغال، اعلام کرد که از 67 مسجد منطقه، 65 مسجد به‌طور کامل تخریب شده‌اند و اکنون روند بازسازی مساجد و آثار تاریخی اسلامی در مناطق آزادشده ادامه دارد.

