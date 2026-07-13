رئیس‌جمهور آذربایجان گفت رابطه بین ترکیه و آذربایجان الگویی است که باید توسط کشورهای همسایه مورد ارزیابی و الگوبرداری قرار گفته و همسایگان باید درست مانند ترکیه و آذربایجان عمل کنند.

علی‌اف: اگر اتفاق ناگواری برای ترکیه یا آذربایجان بیفتد دیگری برای دفاع در کنار کشور برادرش خواهد ایستاد رئیس‌جمهور آذربایجان گفت رابطه بین ترکیه و آذربایجان الگویی است که باید توسط کشورهای همسایه مورد ارزیابی و الگوبرداری قرار گفته و همسایگان باید درست مانند ترکیه و آذربایجان عمل کنند.

شوشا/ خبرگزاری آنادولو

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان که با شرکت‌کنندگان در چهارمین مجمع جهانی رسانه‌ها در شوشا دیدار و تحولات منطقه‌ای و جهانی را ارزیابی کرد، گفت: رابطه بین ترکیه و آذربایجان الگویی است که باید توسط کشورهای همسایه مورد ارزیابی و الگوبرداری قرار گیرد. همسایگان باید درست مانند ترکیه و آذربایجان عمل کنند.

علی‌اف در پاسخ به سؤال یوسف اوزهان، معاون مدیر کل و سردبیر خبرگزاری آنادولو در مورد روابط ترکیه و آذربایجان، اظهار داشت: ترکیه و آذربایجان دو کشور نزدیک به هم در میان تمام کشورها در جهان هستند.

او تأکید کرد که با توجه به سطح همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، انرژی، ارتباطات و روابط مردمی، هیچ دو کشور دیگری در جهان به اندازه ترکیه و آذربایجان به هم نزدیک، حامی و دوست نیستند.

وی افزود: این یک دستاورد بزرگ برای مردم و کشورهای ماست. وقتی با هم هستیم، بسیار قوی‌تر هستیم.

علی‌اف با اشاره به این واقعیت که روابط بین ترکیه و آذربایجان از نظر ثبات و همکاری منطقه‌ای نیز عنصر مهمی است، اظهار داشت: این امر همچنین از نظر امنیتی عامل مهمی است. زیرا پنج سال پیش در شوشا، به همراه رئیس جمهور ترکیه اعلامیه شوشا را امضا کردیم. این سند به طور مؤثر روابط ما را به سطح اتحاد ارتقا داد. بنابراین، ما نه تنها برادر و دوست، بلکه متحد نیز هستیم. اگر اتفاق ناگوار یا بدی برای یکی از ما رخ دهد، دیگری با تمام امکانات موجود، از جمله ظرفیت نظامی خود، در کنار کشور برادرش خواهد ایستاد تا از او دفاع کند.

او در ادامه گفت: داشتن ریشه‌های مشابه یا تعلق به یک خانواده زبانی همیشه چنین پایه و اساسی ایجاد نمی‌کند. برعکس، گاهی اوقات می‌بینیم که مردمی که نزدیک به یک زبان صحبت می‌کنند، با یکدیگر می‌جنگند. همچنین شاهد هستیم که افرادی که دین یکسانی دارند، یکدیگر را می‌کشند. بنابراین، کشورهای همسایه باید درست مانند ترکیه و آذربایجان عمل کنند.