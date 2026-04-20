مدیر دفتر نهادهای اروپایی در سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به اینکه اسرائیل از خط قرمز اتحادیه اروپا عبور کرده، گفت زمان آن رسیده است که اتحادیه به همکاری خود با این کشور پایان دهد.

عفو بین‌الملل: وقت آن رسیده که اتحادیه اروپا به همکاری با اسرائیل پایان دهد مدیر دفتر نهادهای اروپایی در سازمان عفو بین‌الملل، با اشاره به اینکه اسرائیل از خط قرمز اتحادیه اروپا عبور کرده، گفت زمان آن رسیده است که اتحادیه به همکاری خود با این کشور پایان دهد.

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

ایو گدی، مدیر دفتر نهادهای اروپایی در سازمان عفو بین‌الملل، گفت که اسرائیل با قانون مجازات اعدام علیه زندانیان فلسطینی و حملاتش به لبنان از خط قرمز اتحادیه اروپا عبور کرده است و زمان آن رسیده است که به همکاری خود با این کشور پایان دهد.

گدی در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو پیش از نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در 21 آوریل، با یادآوری اینکه اتحادیه اروپا پیش از این دریافته که اسرائیل ماده دوم پیمان همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل در مورد حقوق بشر را نقض کرده است، اظهار داشت: یک سال از آن یافته گذشته است. از آن زمان، اسرائیل از تمام خطوط قرمز تعیین شده توسط اتحادیه اروپا عبور کرده است.

او با اشاره به اینکه اسرائیل قانون مجازات اعدام که «فقط فلسطینی‌ها را هدف قرار می‌دهد» تصویب کرده و حملات خود به لبنان را افزایش داده است، افزود: همه اینها علاوه بر دو سال نسل‌کشی در غزه و دهه‌ها اشغال و آپارتاید علیه فلسطینیان تحت اشغال اسرائیل است.

گدی با یادآوری اینکه برخی از رهبران اروپایی از بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، حمایت می‌کنند، گفت: همه اینها به دلیل مصونیت و سکوت جامعه بین‌المللی در قبال اسرائیل است. با این حال، اتحادیه اروپا باید از حقوق بشر دفاع کند و در کنار قربانیان این جنایات بایستد.

او گفت: افکار عمومی اروپا خواستار اقدام است. ما امیدواریم که بالاخره اقدامی انجام شود. مردم اروپا گفته‌اند "دیگر بس است". آنها خواستار عدالت و پاسخگویی و خواهان پایان دادن به مصونیت اسرائیل از مجازات هستند.

- ابتکاری که آلمان و ایتالیا را هدف قرار می‌دهد

گدی با اشاره به بیش از یک میلیون امضا که تحت عنوان «ابتکار شهروندان اروپایی» جمع‌آوری شده است، اعلام کرد که عفو بین‌الملل ابتکاری را نیز آغاز خواهد کرد که فقط آلمان و ایتالیا را هدف قرار می‌دهد.

او اظهار داشت که توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل می‌تواند با رأی اکثریت واجد شرایط تصویب شود.

او افزود: این بدان معناست که اگر کشورهای عضو، که 65 درصد از جمعیت اروپا را تشکیل می‌دهند، در نشست وزرای امور خارجه به تعلیق بندهای تجاری این توافق رأی مثبت دهند، ایتالیا و آلمان کلید این اکثریت را در دست دارند.

گدی با اشاره به اینکه این اقدام فشار بر رهبران اروپایی را افزایش می‌دهد، اظهار داشت: حامیان و فعالان ما اکنون این رهبران اروپایی را هدف قرار داده و تحت فشار قرار خواهند داد. ما می‌توانیم اقدام کنیم. قدرت در دست ماست و می‌بینیم که شهروندان اروپایی و جهانی دقیقاً همین کار را انجام می‌دهند.

او اظهار داشت: آنچه اکنون شاهد آن هستیم این است که اسرائیل از خطوط قرمز بسیاری عبور کرده است، از جمله حملات وحشتناک به لبنان در هفته‌های اخیر. ما شاهد شلیک بیش از صد موشک به بیروت در یک ساعت بودیم و این یک خط قرمز آشکار برای کشورهایی مانند فرانسه بود. بنابراین، دولت فرانسه، برای بررسی یا تعلیق برخی از جنبه‌های توافق بسیار بازتر است.

گدی با اشاره به اینکه جامعه مدنی در آلمان به طور فزاینده‌ای صدای خود را به گوش جهانیان می‌رساند، بر اهمیت این آگاهی رو به رشد تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه تعلیق همکاری امنیتی ایتالیا با اسرائیل نیز یک تحول مهم است، گفت: ما رهبران عملگرایی در اروپا داریم. ما رهبرانی داریم که به مردم خود گوش می‌دهند، علائم هشدار دهنده را می‌بینند و فکر می‌کنم می‌دانند که زمان اقدام و توقف چراغ سبز نشان دادن به اسرائیل برای اقداماتش فرا رسیده است.

گدی اظهار داشت که اگر اتحادیه اروپا این بار علیه اسرائیل اقدامی نکند، عواقب جدی به همراه خواهد داشت که هم به رعایت قوانین و هم به انسجام بین‌المللی اتحادیه آسیب می‌رساند.