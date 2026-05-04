استانبول/خبرگزاری آنادولو

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی (ایکس) درباره اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخصوص تنگه هرمز نوشت: «هشدار! هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، نقض آتش‌بس تلقی خواهد شد».

وی تاکید کرد: «تنگه هرمز و خلیج فارس با پست‌های توهم‌آلود ترامپ مدیریت نخواهند شد! هیچ‌کس سناریوهای بازی سرزنش را باور نمی‌کند!».

گفتنی است، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) اعلام کرده بود که از امروز از «پروژه آزادی» با هدف تضمین عبور کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت خواهد کرد و در این چارچوب، 15 هزار نیروی نظامی در این عملیات مشارکت خواهند داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز اعلام کرده بود که از امروز به کشتی‌های متعلق به کشورهای بی‌طرف که در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند و ارتباطی با بحران خاورمیانه ندارند، برای عبور از این گذرگاه کمک خواهند کرد.

ترامپ گفته بود: به ایران اعلام کردیم که به نفع خاورمیانه و ایالات متحده است که به این کشورها کمک کنیم تا کشتی‌هایشان را به‌صورت امن از این تنگه محدود خارج کنیم و بتوانند بدون مشکل به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

وی بدون نام بردن از کشور خاصی، این کشورها را «کشورهایی از مناطق مختلف جهان که هیچ ارتباطی با تحولات خاورمیانه ندارند» توصیف و تاکید کرده بود که این عملیات بیشتر با اهداف انسانی انجام خواهد شد.