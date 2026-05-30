عزیزی: روسیه و چین از شرایط ویژه تردد از تنگه هرمز بهره‌مند خواهند شد رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران ضمن بیان اینکه روسیه و چین از شرایط ویژه تردد از تنگه هرمز بهره‌مند خواهند شد، اذعان کرد که روسیه و چین همواره از ایران حمایت و با آن‌ همکاری کرده‌اند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرد که روسیه و چین از شرایط ویژه تردد از تنگه هرمز بهره‌مند خواهند شد.

او ضمن اذعان به این که روسیه و چین همواره از ایران حمایت و با آن‌ همکاری کرده‌ و در «دشوارترین برهه‌ها» در کنار تهران ماندند، افزود: به همین دلیل در سامان‌دهی دریانوردی و ترانزیت از تنگه هرمز به این دو کشور توجه ویژه‌ای خواهد شد که شامل هم کشتی‌های تجاری و هم نفت‌کش‌های آن‌ها است.

عزیزی در ادامه این گفت‌وگو با «ریانووستی» اظهار داشت: «تنگه هرمز اهمیت ژئوپولتیکی ویژه‌ای برای ما دارد. بخشی از آب‌های سرزمینی و جغرافیای ماست، بنابراین، ایران حق دارد هر تصمیمی که لازم بداند درباره آن بگیرد و کسی نمی‌تواند حق آن را زیر سوال ببرد.»