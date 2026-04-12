عربستان: خط لوله شرق–غرب به ظرفیت کامل بازگشت وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد پس از آسیب‌های ناشی از حملات اخیر، خط لوله نفتی شرق–غرب دوباره به ظرفیت کامل عملیاتی رسیده و کاهش تولید در برخی میادین نیز تا حد زیادی جبران شده است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت انرژی عربستان سعودی اعلام کرد خط لوله نفتی شرق-غرب که پیش‌تر به‌دلیل حملات با کاهش شدید ظرفیت مواجه شده بود، بار دیگر به ظرفیت کامل باز گشته است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در پی حملات اخیر، یکی از ایستگاه‌های پمپاژ این خط لوله آسیب دیده و روزانه حدود ۷۰۰ هزار بشکه از ظرفیت انتقال نفت کاسته شده بود.

بر اساس این بیانیه، با انجام عملیات فنی و تعمیراتی، ظرفیت انتقال این خط لوله به حدود ۷ میلیون بشکه در روز باز گشته است.

همچنین اعلام شد کاهش تولید روزانه ۳۰۰ هزار بشکه در میدان «منیفه» جبران شده و تلاش‌ها برای بازگشت کامل تولید در میدان «خریص» ادامه دارد.

وزارت انرژی عربستان تاکید کرده که این روند بازسازی سریع، بیانگر توان بالای عملیاتی و مدیریت بحران این کشور و در نتیجه تقویت امنیت عرضه انرژی در بازارهای جهانی است.

گفتنی است، ایران از روز ۲۸ فوریه، در تلافی حملات آمریکا و اسرائیل، حملات موشکی و پهپادی را به پایگاه‌های آمریکایی و اهداف حساس در هفت کشور عربی آغاز کرده بود.