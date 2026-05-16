عراق: در ماه آوریل 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر کردیم

بغداد/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​باسم الخضیر، وزیر نفت عراق طی نشست خبری در بغداد، اعلام کرد این کشور در ماه آوریل حدود 10 میلیون بشکه نفت از طریق تنگه هرمز صادر کرده است.

الخضیر در نخستین نشست خبری خود پس از آغاز به کار در سمت وزارت نفت گفت که یکی از اولویت‌های اصلی او افزایش صادرات نفت عراق است. او تاکید کرد که بغداد برای تقویت ظرفیت تولید نفت، همکاری با تمامی شرکت‌های خارجی فعال در عراق را بررسی خواهد کرد.

وزیر نفت عراق همچنین توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت و تربیت نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین برنامه‌های راهبردی دولت در این بخش دانست و افزود: عراق از ذخایر عظیم نفتی برخوردار است و می‌تواند نقش مهم‌تری در بازار انرژی ایفا کند.

الخضیر با اشاره به وابستگی اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی، تصریح کرد: افزایش صادرات نفت برای تقویت اقتصاد کشور ضروری است و دولت برای تحقق این هدف، همه امکانات موجود را به‌کار خواهد گرفت.