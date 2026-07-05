05 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 05 ژوئیه 2026
بغداد/ خبرگزاری آنادولو
هیئت وزیران عراق با امضای توافقنامهای میان وزارت برق این کشور و شرکت آمریکایی (GE Vernova) برای توسعه زیرساختهای تولید و انتقال برق موافقت کرد.
بر اساس اعلام دفتر نخستوزیری عراق، این توافق همزمان با اجرایی شدن توافق چارچوب میان بغداد و واشنگتن به مرحله اجرا خواهد رسید.
همچنین دولت عراق امضای چند توافق با شرکت آمریکایی «شورون» در زمینه تأمین مالی، عرضه نفت خام و توسعه بخش نفت را تصویب کرد.
در همین چارچوب، توافق اولیهای نیز میان شرکت نفت بصره و کنسرسیومی متشکل از شرکتهای «کپیتال تیآی»، «یوسیسی هولدینگ» قطر و «شورون» به تصویب رسید.
این توافقها شامل انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژههای خط لوله نفت بصره–حدیثه–کرکوک–جیهان و بصره–حدیثه–بانیاس است.
دولت عراق تأکید کرد که این توافقها در مرحله کنونی هیچ تعهد مالی نهایی برای وزارت نفت این کشور ایجاد نمیکند.
همچنین هیئت وزیران با افزایش روزانه 25 هزار بشکهای سهم نفت اختصاصیافته در چارچوب توافق نفتی عراق و چین موافقت کرد.