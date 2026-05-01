عراق آماده ازسرگیری صادرات نفت از خط لوله کرکوک–جیحان است

بغداد/خبرگزاری آنادولو

وزارت نفت عراق با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد که عملیات تعمیر و آماده‌سازی خط لوله نفتی کرکوک–جیحان برای ازسرگیری صادرات نفت به مراحل پایانی رسیده است.

این خط لوله با ظرفیت انتقال روزانه 600 هزار بشکه نفت، به‌عنوان یک مسیر راهبردی برای تنوع‌بخشی به صادرات نفت عراق و تقویت ثبات صادرات ملی اهمیت دارد.

در همین حال، وزارت نفت عراق از آغاز اجرای پروژه خط لوله جدید بصره-حدیثه نیز خبر داد. این خط لوله به طول حدود 700 کیلومتر ظرفیت انتقال روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت را خواهد داشت و لوله‌های آن با امکانات داخلی تولید شده‌اند.

به گفته این وزارتخانه، با تکمیل این پروژه، عراق خواهد توانست نفت خود را از سه مسیر مختلف از طریق سوریه، اردن و ترکیه صادر کند. هزینه مرحله نخست این طرح نیز حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.