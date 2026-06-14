عراقچی: ساختار جدید امنیت منطقه باید بر همکاری جمعی استوار باشد

Nazenin Alp
14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دومین نشست کنشگران اجتماعات مردمی عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت شکلگیری ساختار امنیتی منطقهای مبتنی بر مشارکت جمعی و همکاری میان همه کشورهای منطقه تأکید داشته است.
وی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه تصریح کرد: «تجربه جنگ اخیر نشان داد که امنیت منطقه نمیتواند بر پایه حذف یا نادیده گرفتن ایران شکل بگیرد».
عراقچی افزود: «کشورهای منطقه بهتدریج به این واقعیت رسیدهاند که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و ثبات منطقهای تنها از طریق همکاری، تفاهم و در نظر گرفتن منافع مشترک همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، امکانپذیر است».