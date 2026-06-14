وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی در حمایت از امنیت جمعی، گفت شکل‌گیری هرگونه نظم امنیتی جدید در منطقه مستلزم مشارکت همه کشورهای منطقه و در نظر گرفتن جایگاه ایران است.

عراقچی: ساختار جدید امنیت منطقه باید بر همکاری جمعی استوار باشد وزیر امور خارجه ایران با تأکید بر رویکرد جمهوری اسلامی در حمایت از امنیت جمعی، گفت شکل‌گیری هرگونه نظم امنیتی جدید در منطقه مستلزم مشارکت همه کشورهای منطقه و در نظر گرفتن جایگاه ایران است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در دومین نشست کنشگران اجتماعات مردمی عراقچی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت شکل‌گیری ساختار امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر مشارکت جمعی و همکاری میان همه کشورهای منطقه تأکید داشته است.

وی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه تصریح کرد: «تجربه جنگ اخیر نشان داد که امنیت منطقه نمی‌تواند بر پایه حذف یا نادیده گرفتن ایران شکل بگیرد».

عراقچی افزود: «کشورهای منطقه به‌تدریج به این واقعیت رسیده‌اند که امنیت پایدار، توسعه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای تنها از طریق همکاری، تفاهم و در نظر گرفتن منافع مشترک همه کشورهای منطقه، از جمله ایران، امکان‌پذیر است».

