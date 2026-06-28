وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود در بغداد گفت بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف ۳۰ روز و بعد از رفع موانع توسط ایران به ظرفیت قبل از جنگ خود برمی‌گردد.

عراقچی در عراق: مسئولیت بازگشایی تنگه هرمز تنها بر عهده ایران است وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود در بغداد گفت بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف ۳۰ روز و بعد از رفع موانع توسط ایران به ظرفیت قبل از جنگ خود برمی‌گردد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز (۷ تیر) در نشست خبری مشترک با فؤاد حسین، همتای عراقی خود در بغداد تصریح کرد: بر اساس یادداشت تفاهم، تنگه هرمز تحت مدیریتی که ایران اتخاذ خواهد کرد، ظرف ۳۰ روز و بعد از رفع موانع توسط جمهوری اسلامی ایران به ظرفیت قبل از جنگ خود برمی‌گردد.

به گزارش «ایرنا»، عراقچی افزود: این ترتیبات در حال اتخاذ و اجراست و مسئولیت آن با جمهوری اسلامی ایران است و هیچ نهاد یا کشور دیگری براساس یادداشت تفاهم در این خصوص مسئولیتی ندارد. هرگونه دخالت در این امر و هرگونه تلاش برای اتخاذ ترتیبات جدید یا جداگانه نسبت به آنچه که توسط جمهوری اسلامی در جریان است؛ تنها منجر به پیچیده‌تر شدن اوضاع و تاخیر در بازگشایی تنگ هرمز خواهد شد و ضریب تنش را بالا خواهد برد.

وزیر امور خارجه ایران خاطرنشان کرد: همانطور که در دو شب گذشته ما شاهد سانحه‌هایی در تنگه هرمز بودیم که منجر به بالا رفتن تنش و درگیری‌ها شد. من از همه طرف‌ها درخواست می‌کنم که در موضوع مدیریت تنگه هرمز و ترتیباتی که برای بازگشایی بازگشایی تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ می‌شود، دخالت نکنند و به یادداشت تفاهم امضا شده پایبند باشند و اجازه ندهند این یادداشت تفاهم از مسیر خود خارج شود.

عراقچی ادامه داد: «همچنین بر اساس بند یک یادداشت تفاهم جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان باید خاتمه پیدا کند. ما متاسف هستیم که رژیم صهیونیستی به حملات خود همچنان ادامه داده و می‌دهد. این مسئولیت دولت آمریکاست که بنا به تعهدی که در یادداشت تفاهم از طرف خود و رژیم صهیونیستی قبول کرده، باید حملات این رژیم را متوقف کرده و اجازه دهد خاتمه جنگ در آنجا هم مستقر شود و از مناطق اشغالی عقب نشینی صورت گیرد که این هم یکی از مفاد بند یک یادداشت تفاهم است. امروز با جناب آقای فواد حسین در این خصوص صحبت کردم.»

وی همچنین گفت که هدف سوم سفرش به بغداد، هماهنگی‌های لازم برای برگزاری مراسم تشییع آیت‌الله سید على خامنه‌ای، رهبر سابق ایران در عراق است.