وزیر امور خارجه ایران خطاب به رئیس‌جمهور لبنان گفت اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی (در مذاکرات با آمریکا) بود، مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم.

عراقچی به عون: اگر لبنان ابزار چانه‌زنی ایران بود مدت‌ها پیش با آمریکا به توافق رسیده بودیم وزیر امور خارجه ایران خطاب به رئیس‌جمهور لبنان گفت اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی (در مذاکرات با آمریکا) بود، مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان گفت: اگر لبنان برای ایران ابزار چانه‌زنی (در مذاکرات با آمریکا) بود، ما مدت‌ها پیش به توافق رسیده بودیم.

عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال، یک چهارم لبنانی‌ها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران می‌کند.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیس‌جمهور!

گفتنی است، جوزف عون در گفت‌وگو با «سی‌ان‌ان» اعلام کرده بود که ایران و حزب‌الله از لبنان به‌عنوان «ابزار چانه‌زنی» در مذاکرات با واشنگتن استفاده می‌کنند.

