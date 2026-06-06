Narges Rezaie
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات جوزف عون، رئیسجمهور لبنان گفت: اگر لبنان برای ایران ابزار چانهزنی (در مذاکرات با آمریکا) بود، ما مدتها پیش به توافق رسیده بودیم.
عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس»، نوشت: بر اساس اظهارات آقای عون، ظاهرا این ایران است که یک پنجم خاک لبنان را اشغال، یک چهارم لبنانیها را آواره کرده و کشور او را روزانه بمباران میکند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه تاکید کرد: لبنان را از دست دشمن واقعی خود نجات دهید، آقای رئیسجمهور!
گفتنی است، جوزف عون در گفتوگو با «سیانان» اعلام کرده بود که ایران و حزبالله از لبنان بهعنوان «ابزار چانهزنی» در مذاکرات با واشنگتن استفاده میکنند.