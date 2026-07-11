Çağrı Koşak
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا تعهدات خود در چارچوب تفاهمنامه را نقض کرده است، خواستار "پایبندی متقابل" شد.
عراقچی با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی نوشت: ایران، برخلاف به اصطلاح وزیر خزانهداری آمریکا که بند 9 تفاهمنامه را نقض کرد، به قول خود پایبند ماند.
او با اشاره به اینکه این نقض در ادامه دیگر تخلفات و اقدامات اشتباه آمریکا صورت گرفته است، تاکید کرد که تفاهم فقط با پایبندی متقابل امکانپذیر است.
گفتنی است، برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران، دو کشور در 14 ژوئن «تفاهم اسلامآباد» را امضا کرده بودند؛ تفاهمی که بر اساس آن، برای دستیابی به توافق نهایی، یک دوره 60 روزه مذاکره پیشبینی شده بود.
با این حال، ارتش آمریکا در 8 ژوئیه حملات تازهای را علیه ایران آغاز کرد و ایران نیز در پاسخ به این حملات، پایگاههای آمریکا در کشورهای همسایه را هدف قرار داد.