استانبول/ خبرگزاری آنادولو

هلال احمر فلسطین اعلام کرد که 24 بیمار از طریق گذرگاه مرزی رفح که تحت محدودیت‌های شدید اسرائیل فعالیت می‌کند، برای درمان از نوار غزه خارج شده‌اند.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین، «وفا»، این تخلیه با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی انجام شده است.

در بیانیه هلال احمر فلسطین آمده است که در مجموع 47 فلسطینی، شامل 24 بیمار و 23 همراه، از طریق گذرگاه مرزی رفح خارج شده‌اند.

هلال احمر فلسطین در 19 آوریل اعلام کرد که از زمان بازگشایی نسبی گذرگاه مرزی رفح در دوم فوریه، تنها 700 مجروح توانسته اند برای درمان از غزه خارج شوند و 18 هزار مجروح و بیمار منتظر خروج برای درمان هستند.