عبور 2 نفتکش از تنگه هرمز پس از توافق اولیه آمریکا و ایران

18 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 18 ژوئن 2026
لندن/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس اطلاعات گردآوریشده از دادههای شرکت تحلیل داده «کپلر»، نفتکش «اوتاد» حامل 2 میلیون بشکه نفت خام بارگیریشده در عربستان سعودی، امروز با عبور از تنگه هرمز خارج شد تا محموله خود را به کره جنوبی منتقل کند.
همچنین نفتکش «ویراژ» که در بندر امام خمینی ایران حدود 27 هزار و 500 بشکه فرآورده نفتی سنگین بارگیری کرده بود، از تنگه هرمز عبور کرده و به سمت امارات متحده عربی در حرکت است.
برآورد میشود نفتکشهای «شادن» و «جهام» نیز که احتمالاً حامل نفت خام عربستان سعودی هستند، با سامانههای مخابره موقعیت خاموش از این آبراه عبور کرده و وارد دریای عمان شده باشند.
پیش از آغاز درگیریها، بهطور متوسط روزانه 130 کشتی از تنگه هرمز عبور میکردند که این رقم اکنون با کاهشی بیش از 90 درصدی مواجه شده است.
در 100 روزی که از آغاز جنگ میگذرد، حدود 1000 کشتی تجاری (معادل روزانه 10 کشتی) از این تنگه عبور کردهاند؛ بیشتر این کشتیها یا از مسیر تعیینشده در آبهای سرزمینی ایران موسوم به «مسیر ایران» حرکت کردهاند یا هنگام عبور، سامانه شناسایی خودکار خود را خاموش نگهداشتهاند.
پس از دستیابی آمریکا و ایران به توافق اولیه، توجه رسانهها بار دیگر به تنگه هرمز معطوف شده است؛ آبراه راهبردی که از 28 فوریه تردد کشتیهای تجاری در آن تقریباً متوقف شده بود.
طبق متن توافق 14 مادهای دو کشور که دورهای 60 روزه را برای مذاکرات نهایی در نظر گرفته است، جمهوری اسلامی ایران ترتیبات لازم را فراهم خواهد کرد تا کشتیهای تجاری بتوانند صرفاً برای مدت 60 روز، بهطور رایگان و ایمن از خلیج به دریای عمان و در جهت معکوس عبور کنند.