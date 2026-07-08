ظرفیت صنایع دفاعی ترکیه در چارچوب اجلاس ناتو مورد بررسی قرار گرفت

Mert Davut, Zeynep Duyar
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
ظرفیت صنایع دفاعی ترکیه و نقش آن در تحقق اهداف ناتو در زمینه تولید، بازدارندگی و قابلیت همکاری مشترک، در پنلی در چارچوب سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشیه سیوششمین اجلاس سران ناتو، پنلی با عنوان «صنایع دفاعی ترکیه به عنوان یکی از ارکان معماری دفاعی ناتو» در برنامه «متحدان در آنکارا» که با همکاری مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) و بنیاد مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (SETA) در آنکارا پالاس برگزار شد، تشکیل شد.
در این پنل، ظرفیتهای صنایع دفاعی ترکیه و میزان مشارکت آن در اهداف ناتو برای افزایش تولید، تقویت بازدارندگی و ارتقای قابلیت همکاری میان متحدان مورد بحث قرار گرفت.
مراد ایکینجی، مدیرعامل شرکت راکتسان (ROKETSAN) در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت اجلاس ناتو در شکلدهی به راهبردهای آینده بازدارندگی و دفاعی این ائتلاف، گفت صنایع دفاعی ترکیه تنها به فناوری محدود نمیشود.
وی تأکید کرد که یکی از نقاط قوت اصلی صنایع دفاعی ترکیه، برخورداری از یک زنجیره تأمین قدرتمند و توانمند است؛ زنجیرهای که به گفته وی، در بسیاری از کشورهای متحد ناتو در حال حاضر وجود ندارد.
ایکینجی با اشاره به فعالیت بیش از 3 هزار و 500 تأمینکننده در صنعت دفاعی ترکیه اظهار داشت که شرکت راکتسان برای ارائه راهکارهای پیشرفته دفاعی به مشتریان، با بیش از 2 هزار شرکت همکاری میکند و محصولات خود را به بیش از 50 کشور صادر کرده است.