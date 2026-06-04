رهبر کره شمالی گفت که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای این کشور با درجه تسلیحاتی، در مقایسه با 5 سال قبل بیش از دو برابر شده است.

ظرفیت تولید مواد هسته‌ای کره شمالی بیش از دو برابر شده است رهبر کره شمالی گفت که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای این کشور با درجه تسلیحاتی، در مقایسه با 5 سال قبل بیش از دو برابر شده است.

سئول / خبرگزاری آنادولو

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در جریان بازدید از یک کارخانه تولید مواد هسته‌ای که به تازگی افتتاح شده، گفت که ظرفیت تولید مواد هسته‌ای این کشور با درجه تسلیحاتی، در مقایسه با 5 سال قبل بیش از دو برابر شده است.

کیم اظهار داشت که این کشور نیاز فزاینده‌ای به توسعه توان بازدارندگی هسته‌ای خود از نظر کیفی و کمی دارد.

خبرگزاری مرکزی کره شمالی تصاویری منتشر کرد که کیم را در حال قدم زدن در راهروهای باریک در تأسیساتی که به عنوان سالن سانتریفیوژ شناخته می‌شود، نشان می‌دهد.