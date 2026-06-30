شمار گردشگران خارجی که در شش ماه نخست سال جاری به ازبکستان سفر کرده‌اند، با افزایش 27.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 5.3 میلیون نفر رسید.

طی 6 ماه حدود 5.5 میلیون گردشگر از ازبکستان بازدید کرده‌اند شمار گردشگران خارجی که در شش ماه نخست سال جاری به ازبکستان سفر کرده‌اند، با افزایش 27.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به بیش از 5.3 میلیون نفر رسید.

تاشکند/ خبرگزاری آنادولو

کمیته ملی آمار ازبکستان اعلام کرد در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن سال جاری، 5 میلیون و 351 هزار و 868 گردشگر خارجی از این کشور بازدید کرده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با افزایش یک میلیون و 100 هزار نفری، رشد 27.3 درصدی را نشان می‌دهد.



ازبکستان که در سال‌های اخیر با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری، تسهیل صدور روادید و اجرای برنامه‌های بین‌المللی تبلیغاتی، شمار گردشگران خارجی را افزایش داده است، در سال 2019 میزبان 6 میلیون و 748 هزار گردشگر بود.



این کشور در سال گذشته نیز با پذیرش 11 میلیون و 700 هزار گردشگر خارجی، رشد 46.8 درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرد که بالاترین نرخ رشد سالانه در تاریخ گردشگری ازبکستان به شمار می‌رود.

مقام‌های ازبکستان هدف‌گذاری کرده‌اند که شمار گردشگران خارجی را تا پایان سال 2026 به 15 میلیون نفر و در میان‌مدت به 20 میلیون نفر افزایش دهند.