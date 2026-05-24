آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در ناحیه بنو ایالت خیبر پختونخوا بیش از 25 شبه‌نظامی کشته شدند.



به گزارش روزنامه (Dawn) و به نقل از منابع محلی، پلیس و کمیته صلح پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درباره حضور شبه‌نظامیان در ناحیه بنو، عملیاتی ترتیب دادند.

یاسر آفریدی، رئیس پلیس ناحیه بنو، اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها در این عملیات، بیش از 25 شبه‌نظامی از پای درآمدند.

وی افزود که در این عملیات 4 نفر از جمله 2 نیروی پلیس جان باخته و 10 نفر، از جمله 7 پلیس، زخمی شدند.

به گفته او، تیم خنثی‌سازی بمب پلیس بنو، یک بمب 10 کیلوگرمی کنترل از راه دور را که در منطقه کار گذاشته شده بود، خنثی کرده است.