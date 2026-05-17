استانبول/ خبرگزاری آنادولو

روزنامه «داون» به نقل از مقام‌های پلیس محلی پاکستان گزارش داد در پی افزایش ناامنی و حملات تروریستی، عملیات‌های اطلاعاتی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا انجام شده است.

در بیانیه پلیس آمده است: در این عملیات‌ها 5 شبه‌نظامی، از جمله فردی که به مشارکت در حمله انتحاری 9 مه به یک پاسگاه پلیس در منطقه فتح‌خیل متهم بود، از پای درآمدند.

در این بیانیه تاکید شد: عملیات علیه شبه‌نظامیان تا برقراری صلح پایدار در منطقه ادامه خواهد یافت.

در حمله انتحاری 9 مه به پاسگاه پلیس در ایالت خیبر پختونخوا، 15 نیروی پلیس کشته شده بودند.

پاکستان به‌ویژه در ایالت‌های مرزی خیبر پختونخوا و بلوچستان با حملات گروه‌های مسلح مواجه است.

گروه‌های مسلحی که مدعی دفاع از حقوق اقوام پشتون و بلوچ هستند، حملاتی را علیه نیروهای امنیتی و غیرنظامیان انجام می‌دهند.

اسلام‌آباد، طالبان پاکستان (TTP) را متهم می‌کند که از خاک افغانستان حملات خود را سازماندهی می‌کند، اما دولت افغانستان این ادعاها را رد کرده است.

در بلوچستان نیز حملات «ارتش آزادی‌بخش بلوچستان» (BLA) از مهم‌ترین تهدیدهای امنیتی به شمار می‌رود. این گروه خواهان جدایی بلوچستان از پاکستان و اداره این منطقه توسط قوم بلوچ است.