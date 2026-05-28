طی درگیری میان دو گروه مسلح در کلمبیا 50 نفر کشته شدند

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

در جریان درگیری میان دو گروه مسلح در جنوب کلمبیا برآوردهای اولیه، 50 نفر کشته شدند.

بر اساس گزارش رسانه‌های ملی کلمبیا، این درگیری در منطقه روستایی سان خوزه دل گوآویاره در استان گوآویاره میان دو گروه منشعب از نیروهای سابق «نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا» (FARC) رخ داده است.

در این درگیری از هر دو طرف و از جمله برخی افراد سرکرده، در مجموع 50 نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اطلاعات ارتش، این درگیری میان دو جناح موسوم به «Estado Mayor Central (EMC)» به رهبری «ایوان موردیسکو» و گروه «EMBF» به رهبری «الکساندر دیاز مندوزا» (ملقب به کالارکا) رخ داده است.

این دو گروه غیرقانونی مسلح مدت‌هاست برای کنترل مناطق استراتژیک در مرکز و جنوب کلمبیا با یکدیگر در رقابت و درگیری هستند.

ارتش کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای نظامی به منطقه اعزام شده‌اند.

در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر یگان‌های وابسته به تیپ 22 در منطقه روستایی سان خوزه دل گوآویاره که در آن درگیری میان گروه‌های غیرقانونی گزارش شده، حضور دارند. هدف عملیات، حفاظت از غیرنظامیان، تقویت امنیت، حفظ کنترل منطقه و تضمین رعایت حقوق بشر و قوانین حقوق بشردوستانه بین‌المللی است».

بر اساس گزارش‌ها، گروه‌های منشعب از FARC که پس از توافق صلح 2016 با دولت و زمین گذاشتن سلاح‌ها موافقت نکردند، به مرور زمان دچار انشعاب شده و اکنون با یکدیگر درگیر هستند.