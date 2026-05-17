طی حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش نیجریه 17 نفر کشته شدند سخنگوی پلیس نیجریه اعلام کرد که در حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش در ایالت یوبه، 17 مامور پلیس کشته و شماری دیگر زخمی شدند.

آبوجا/ خبرگزاری آنادولو

آنتونی پلاسید، سخنگوی پلیس نیجریه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: در حمله تروریستی به مدرسه نیروهای ویژه ارتش نیجریه در ایالت یوبه، 17 پلیس کشته شدند؛ این حمله روز 8 مه در شهر بونی یادی این ایالت انجام شده است.

وی افزود: در این حمله تروریستی شمار زیادی نیز زخمی شده‌اند. شماری از نیروهای ارتش نیجریه که برای دفع حمله تلاش می‌کردند، جان خود را از دست داده‌اند.

اولاتونجی ریلوان دیسو، رئیس پلیس نیجریه، نیروهای کشته‌شده را «مامورانی شجاع و میهن‌دوست» توصیف کرد که برای امنیت کشور فداکارانه خدمت می‌کردند.

وی ضمن تسلیت به خانواده قربانیان تاکید کرد فداکاری نیروهای امنیتی فراموش نخواهد شد.

گفتنی است، نیجریه سال‌هاست در مناطق مختلف با حملات گروه‌های مسلح، بوکوحرام و شاخه غرب آفریقای داعش (ISWAP) مواجه است.