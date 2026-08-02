در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، 5 نظامی ارتش لبنان که یک خودروی غیرنظامی را همراهی می‌کردند، زخمی شدند.

طی حمله اسرائیل 5 نظامی ارتش لبنان زخمی شدند در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به جنوب لبنان، 5 نظامی ارتش لبنان که یک خودروی غیرنظامی را همراهی می‌کردند، زخمی شدند.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

منابع رسمی لبنان اعلام کردند که در حمله پهپادی ارتش اسرائیل به جنوب این کشور، 5 نظامی ارتش لبنان زخمی شدند.

خبرگزاری رسمی لبنان (NNA) گزارش داد یک پهپاد اسرائیلی در منطقه بنت جبیل، خودرویی غیرنظامی را که یک خودروی ارتش لبنان آن را همراهی می‌کرد، هدف قرار داد.

بر اساس این گزارش، شماری از غیرنظامیان نیز در این حمله زخمی شدند.

ارتش لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این حمله که در منطقه «کفره» در شهرستان بنت جبیل رخ داد، 5 نفر از نیروهای ارتش به طور سطحی زخمی شدند.

خبرگزاری (NNA) همچنین از وقوع انفجارهایی در مناطق طیبه در شهرستان مرجعیون و کونین در شهرستان بنت جبیل خبر داد و اعلام کرد صدای این انفجارها در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شنیده شده است.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنین یک بمب صوتی به سوی یک خانه متروکه در منطقه منصوری از توابع شهر صور پرتاب کرد.

همزمان، یک پهپاد اسرائیلی از ساعات اولیه صبح در ارتفاع پایین بر فراز آسمان بیروت در حال پرواز بوده است.

این حملات در حالی انجام شده که با وجود برقراری آتش‌بس و امضای توافق چارچوب میان لبنان و اسرائیل، حملات ارتش اسرائیل به مناطق مختلف لبنان ادامه دارد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، از زمان آغاز حملات اسرائیل در 2 مارس تاکنون، 4 هزار و 333 نفر در این کشور جان باخته‌اند.