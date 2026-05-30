Ayşe İrem Çakır
30 مه 2026•بهروزرسانی: 30 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا (سوتکام) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در جریان عملیاتی در شرق اقیانوس آرام، یک قایق که به ادعای واشنگتن در قاچاق مواد مخدر فعالیت داشته هدف حمله قرار گرفته و سه نفر کشته شدهاند.
بر اساس بیانیه فوق، این عملیات روز 29 مه علیه قایقی انجام شد که به گفته آمریکا توسط «گروههای تروریستی» اداره میشده است.
در این بیانیه تصریح شده که منابع اطلاعاتی، مشارکت این قایق در فعالیتهای قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام را تأیید کرده و در جریان عملیات نیز هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی وارد نشده است.
گفتنی است، در ماههای اخیر، ارتش آمریکا چندین قایق را در دریای کارائیب و اقیانوس آرام به اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر هدف قرار داده است؛ اقداماتی که در برخی محافل بینالمللی بحثهایی درباره مشروعیت حقوقی این عملیاتها و احتمال وقوع «اعدامهای فراقضایی» برانگیخته است.