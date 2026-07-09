طی حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به غزه 8 فلسطینی جان باختند

09 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیهای اعلام کرد که طی حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در 24 ساعت گذشته، 8 فلسطینی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.
طبق این بیانیه، مجروحان و پیکرهای جانباختگان به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
در این بیانیه همچنین آمده است که از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 در مجموع 1092 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته، 3 هزار و 507 نفر زخمی و 799 جسد نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
تعداد فلسطینیهایی که از اکتبر 2023 تا کنون در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدهاند به 73 هزار و 118 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 615 تن رسیده است.