وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به نوار غزه 8 فلسطینی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

طی حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به غزه 8 فلسطینی جان باختند وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به نوار غزه 8 فلسطینی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در 24 ساعت گذشته، 8 فلسطینی کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

طبق این بیانیه، مجروحان و پیکرهای جان‌باختگان به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

در این بیانیه همچنین آمده است که از زمان اجرای آتش‌بس در 10 اکتبر 2025 در مجموع 1092 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته، 3 هزار و 507 نفر زخمی و 799 جسد نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

تعداد فلسطینی‌هایی که از اکتبر 2023 تا کنون در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شده‌اند به 73 هزار و 118 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 615 تن رسیده است.