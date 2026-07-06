طی حملات شبانه روز گذشته اسرائیل به غزه 5 فلسطینی جان باختند

Mehmet Nuri Uçar, Narges Rezaie
06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
طی حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در 24 ساعت گذشته، 5 فلسطینی کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند.
در بیانیه کتبی وزارت بهداشت غزه در این باره آمده است که پیکرهای جانباختگان و مجروحان به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
در این بیانیه آمده است که از زمان اجرای آتشبس با اسرائیل در 10 اکتبر 2025 در مجموع 1072 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته، 3 هزار و 463 نفر زخمی و 799 جسد نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
تعداد فلسطینیهایی که از اکتبر 2023 تا کنون در حملات اسرائیل به نوار غزه کشته شدهاند به 73 هزار و 98 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 571 تن رسیده است.