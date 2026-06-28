طی حملات ایران به بحرین یک ساختمان مسکونی آسیب دید

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بحرین اعلام کرد در حملات هوایی که گفته میشود از سوی ایران انجام شده، یک ساختمان در منطقه المحرق این کشور آسیب دیده است.
در بیانیه نیروهای دفاعی بحرین آمده است که سامانههای پدافند هوایی این کشور امروز «چندین حمله هوایی» را دفع کردهاند.
در این بیانیه تأکید شده است که هدف قرار دادن غیرنظامیان و اموال خصوصی، «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» محسوب میشود.
وزارت کشور بحرین نیز اعلام کرد در پی حملهای که گفته میشود توسط ایران انجام شده، یک ساختمان مسکونی در منطقه المحرق آسیب دیده، اما این حادثه هیچ تلفات جانی نداشته است.
وزارت امور خارجه بحرین نیز «تکرار حملات ایران» علیه خاک این کشور را به شدت محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست برای توقف این حملات اقدام کند.