طی حملات اسرائیل به غزه در ایام عید قربان 33 فلسطینی کشته شدند

31 مه 2026•بهروزرسانی: 31 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
در حالی که حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد، منابع بهداشتی در این منطقه از افزایش شمار قربانیان خبر دادند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت غزه، تنها در حملات ایام عید قربان 33 فلسطینی کشته و دستکم 130 نفر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته پیکر یک کشته و 8 نفر زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
طبق این گزارش، از زمان اجرای آتشبس در 10 اکتبر 2025 تاکنون نیز 930 نفر در حملات اسرائیل جان باخته و 2 هزار و 819 نفر زخمی شدهاند.
همچنین از آغاز حملات در اکتبر 2023 تاکنون، 72 هزار و 939 نفر کشته و 172 هزار و 927 تن نیز زخمی شدهاند.
مقامات غزه اعلام کردهاند که همچنان هزاران پیکر زیر آوارها باقی مانده است.