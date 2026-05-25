طی حملات اسرائیل به جنوب لبنان 21 نفر جان باختند حملات ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان علیرغم آتش‌بس، ادامه دارد و شمار قربانیان حملات در شبانه‌روز گذشته به 21 نفر رسید.

بیروت/ خبرگزاری آنادولو

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان (NNA)، در حمله هوایی ارتش اسرائیل به یک خانه در منطقه صیر الغربي در استان نبطیه، 2 نفر کشته شدند.

همچنین در حمله پهپادی اسرائیل به یک موتورسیکلت در منطقه البازوریه در شهر صور، یک نفر جان باخت.

در مناطق طورا و دویر نیز حملات پهپادی به موتورسیکلت‌ها منجر به کشته شدن 2 نفر دیگر شد.

وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد در حملات هوایی به منطقه عربصالیم، 2 نفر از جمله یک نیروی امدادی کشته شدند.

پیش از این نیز در حملات هوایی اسرائیل به چندین منطقه در شهرهای نبطیه و صور، 14 نفر جان باختند.

در مقابل، حزب‌الله لبنان اعلام کرد: در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل، دست‌کم 28 حمله علیه نیروها و مواضع نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی جنوب لبنان انجام داده است.

بر اساس بیانیه حزب‌الله، نیروها و مراکز نظامی اسرائیل در مناطق البیاضه، دیر سوریان، دیبیل، ناقوره، طیبه و رشاف با راکت، توپخانه و پهپادهای انتحاری هدف قرار گرفته‌اند.

حزب‌الله همچنین مدعی شد که یک تانک «Merkava»، یک خودروی نظامی هامر، یک فروند پهپاد هرمس 450 و یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است.

