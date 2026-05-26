طی حملات ارتش اسرائیل به منطقه بقاع لبنان 12 نفر جان باختند

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
شمار جان باختگان حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه «مشغره» در بقاع شرقی لبنان به 12 نفر افزایش یافت.
بر اساس گزارشها، جنگندههای اسرائیلی از شامگاه گذشته تا بامداد امروز چندین خانه مسکونی را هدف قرار دادند و شماری نیز زخمی شدند.
این حملات در حالی ادامه دارد که آتشبس میان لبنان و اسرائیل از 17 آوریل برقرار و در 17 مه برای 45 روز دیگر تمدید شده بود.
همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل شامگاه روز گذشته به ارتش دستور داده بود حملات علیه لبنان را تشدید کند.