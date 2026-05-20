طرح سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران کلید خورد

سنای آمریکا با موافقت برای آغاز بررسی طرح «اختیارات جنگی» که حملات احتمالی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران را مشروط به تایید کنگره می‌کند، گامی در مسیر پیشبرد این طرح برداشت.

در رای‌گیری عمومی سنای آمریکا، در مرحله آیین‌نامه‌ای مربوط به خارج کردن این طرح از کمیته روابط خارجی، 50 سناتور رای موافق و 47 سناتور رای مخالف دادند. این طرح پس از 6 بار ناکامی، در هفتمین رای‌گیری موفق به کسب آرای لازم شد.

سناتورهای جمهوری‌خواه رند پال، سوزان کالینز و لیزا مورکوفسکی که در رای‌گیری‌های قبلی نیز از طرح حمایت کرده بودند، بار دیگر رای مثبت دادند.

همچنین بیل کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه، این بار به حامیان طرح پیوست. در مقابل، جان فترمن تنها سناتور دموکراتی بود که همانند دفعات پیش به طرح رای منفی داد. برخی اعضای مجلس نمایندگان آمریکا نیز اعلام کردند انتظار می‌رود طرح مشابهی امروز در این مجلس به رای گذاشته شود.

در صورت تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند، مصوبه برای امضای نهایی به کاخ سفید ارسال خواهد شد.

با این حال، رسانه‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کنند دونالد ترامپ این طرح را وتو کند. با وجود این، تصویب آن در سنا نشانه‌ای از افزایش نگرانی و نارضایتی بخشی از جمهوری‌خواهان نسبت به احتمال طولانی‌شدن درگیری با ایران ارزیابی می‌شود.

براساس «قانون اختیارات جنگی» مصوب سال 1973، رئیس‌جمهور آمریکا برای آغاز جنگ علیه یک کشور نیازمند تایید کنگره است و باید پیش از هر اقدام نظامی، کنگره را در جریان قرار دهد. این قانون همچنین دولت آمریکا را موظف می‌کند در صورت عدم تایید کنگره، نیروهای نظامی خود را حداکثر ظرف 60 روز از درگیری خارج کند.