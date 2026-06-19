صعود مکزیک به دور بعد جام جهانی با شکست کره جنوبی

Mücahit Hüseyin Eroğul, Halil Silahşör
19 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 19 ژوئن 2026
گوادالاخارا/ خبرگزاری آنادولو:
در چارچوب دیدارهای هفته دوم گروه A رقابتهای جام جهانی فوتبال 2026، تیم ملی مکزیک در ورزشگاه گوادالاخارا به مصاف کره جنوبی رفت و موفق شد با نتیجه 1 بر 0 حریف خود را شکست دهد.
مکزیک که در دیدار افتتاحیه این مسابقات مقابل آفریقای جنوبی به برتری رسیده بود، با کسب دومین پیروزی پیاپی، امتیازات خود را به عدد 6 رساند و صعود خود از این گروه را قطعی کرد.
تک گل این مسابقه را رومو در دقیقه 50 به ثمر رساند. قضاوت این دیدار بر عهده گوستاوو تخرا به همراه کارلوس باریرو و نیکولاس تاران از اروگوئه بود. همچنین کانگاین در دقیقه 4 و سونگهو در دقیقه 58 از تیم کره جنوبی کارت زرد دریافت کردند.