صدور کیفرخواست برای 35 اسرائیلی مرتبط با یورش به «ناوگان جهانی صمود» توسط دادستانی استانبول

Zeynep Yeşildal
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
دادستانی کل استانبول با انتشار اطلاعیهای، اعلام کرد که در ارتباط با یورش مسلحانه نظامیان اسرائیلی به «ناوگان جهانی صمود» که حامل کمکهای انسانی به غزه بود، علیه 35 مظنون کیفرخواست صادر شده است.
در این اطلاعیه آمده است که در چارچوب تحقیقات انجامشده توسط دفتر رسیدگی به جرایم تروریستی، نیروهای امنیتی اسرائیل در حالی که کشتیهای این سازمان دریایی غیرنظامی در آبهای بینالمللی در حال حرکت بودند، اقدام به یورش مسلحانه، سنگین، نظاممند و فاقد مشروعیت حقوقی کردهاند.
همچنین تاکید شده که این اقدام، شامل توقف اجباری کشتیها، بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان با استفاده از زور و خشونت، حمله فیزیکی به آنها و اعمال رفتارهای مغایر با کرامت انسانی بوده و از این رو، نقض آشکار و جدی بنیادیترین اصول حقوق بینالملل محسوب میشود.
طبق این اطلاعیه، در چارچوب تحقیقات انجامشده، علیه 35 مظنون که نقششان در طراحی و اجرای این اقدامات شناسایی شده و درباره برخی از مظنونین حکم بازداشت صادر شده است.
دادستانی کل استانبول، نیروهای نظامی اسرائیل را به جنایت علیه بشریت، نسلکشی، محروم کردن اشخاص از آزادی، ایراد ضرب و جرح عمدی، شکنجه و آزار، سرقت مقرون به شرایط مشدد، تخریب اموال، توقیف غیرقانونی وسایل حملونقل متهم کرده است.