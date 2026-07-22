صدور هشدار در 41 استان ژاپن در پی موج گرما

22 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 22 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
سازمان هواشناسی ژاپن در پی تداوم موج گرما در بسیاری از مناطق این کشور، برای 41 استان هشدار گرمازدگی صادر کرد.
به گزارش شبکه «اناچکی»، سازمان هواشناسی ژاپن اعلام کرده که پس از پایان فصل بارندگی، موج شدید گرما بخشهای گستردهای از کشور را فراگرفته است.
براساس این گزارش، دمای هوا در شهر کووانا در استان میه به 40.5 درجه و در شهر هاماماتسو در استان شیزوئوکا به 40.1 درجه سانتیگراد رسیده است. در بسیاری از شهرهای دیگر نیز دما بالاتر از 39 درجه ثبت شده است.
مقامهای ژاپنی از ساکنان 41 استان خواستهاند نسبت به خطر گرمازدگی هوشیار باشند، از ماندن طولانیمدت در فضای باز خودداری کنند و آب کافی بنوشند.
اداره آتشنشانی توکیو نیز اعلام کرد تاکنون 287 نفر در سراسر ژاپن بهدلیل گرمازدگی به بیمارستان منتقل شدهاند.