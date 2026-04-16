صدور مجوز صادرات تسلیحات آلمان به اسرائیل

Bahattin Gönültaş, Erbil Başay
16 آوریل 2026•بهروزرسانی: 16 آوریل 2026
برلین/ خبرگزاری آنادولو
وزارت اقتصاد و انرژی آلمان در پاسخ به پرسش پارلمانی حزب چپ اعلام کرد که پس از لغو محدودیتهای جزئی، مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ارزش 166.95 میلیون یورو را صادر کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری «دیپیای»، این مجوزها در بازه زمانی 24 نوامبر 2025 تا 27 مارس 2026 به شرکتهای صنایع دفاعی آلمان ابلاغ شده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که اسرائیل با اتهامات سنگین بینالمللی در زمینه بحران انسانی غزه روبرو است.
دادههای رسمی نشان میدهد حتی در دوره اجرای محدودیتهای صادراتی نیز، مجوزهایی به ارزش 10.44 میلیون یورو صادر شده بود.
همچنین آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که دولت برلین در ماه مارس 2026 و همزمان با گسترش تنشهای نظامی میان اسرائیل و ایران، با صادرات تسلیحاتی به ارزش 6.6 میلیون یورو موافقت کرده است.