صدراعظم آلمان: اجلاس ناتو در آنکارا روحی تازه برای تقویت وحدت و توان ناتو ایجاد خواهد کرد

Erbil Başay
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
برلین/ خبرگزاری آنادولو
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعلام کرد که اطمینان دارد اجلاس سران ناتو در آنکارا به شکلگیری روحی تازه برای تقویت انسجام و توانمندی این ائتلاف منجر خواهد شد.
مرتس پیش از آغاز سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، از رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه بهدلیل میزبانی و تدارک مناسب این نشست قدردانی کرد.
وی با اشاره به تصمیمات اجلاس سال گذشته در لاهه برای افزایش چشمگیر توان دفاعی، گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ناتو به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده و هزینهها و تلاشهای دفاعی خود را افزایش دادهاند.
صدراعظم آلمان افزود که در نشست آنکارا درباره تقویت بیشتر همکاریهای دفاعی گفتوگو خواهد شد و برای حفظ ماهیت فراآتلانتیکی ناتو، این ائتلاف بیش از پیش «اروپایی» خواهد شد.
مرتس همکاری آلمان، نروژ و کانادا در حوزه زیردریاییها را نمونهای از این روند دانست و گفت: این همکاری، کشورهای عضو را برای دهههای آینده در سراسر منطقه آتلانتیک به یکدیگر پیوند خواهد داد.
وی در پایان تأکید کرد: اطمینان دارم که از اجلاس آنکارا، روحی تازه در ناتو شکل خواهد گرفت که این ائتلاف را قویتر و متحدتر خواهد ساخت.