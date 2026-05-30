صادرات محصولات شیلات ترکیه به 133 کشور وزارت تجارت ترکیه اعلام کرد که صادرات محصولات شیلات در سال 2025 به بیش از 2.2 میلیارد دلار رسیده است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

وزارت تجارت ترکیه با انتشار گزارشی، اعلام کرد که صادرات محصولات شیلات کشور همچنان روند صعودی دارد و در سال 2025 به بیش از 2.2 میلیارد دلار رسیده است.

بر اساس گزارش فوق، ترکیه در سال گذشته محصولات آبزی خود را به 133 کشور جهان صادر کرده و جایگاه خود را در بازارهای بین‌المللی با اتکا به ظرفیت تولید، استانداردهای کیفی و عملکرد صادراتی تقویت کرده است.

در این گزارش آمده است که ارزش صادرات جهانی آبزیان از 167.9 میلیارد دلار در سال 2021 با رشد حدود 11 درصدی به 186 میلیارد دلار در پایان سال 2025 رسیده است.

همزمان، صادرات آبزیان ترکیه در همین دوره با رشدی حدود 64 درصدی از 1.38 میلیارد دلار به بیش از 2.2 میلیارد دلار افزایش یافته است.



وزارت تجارت ترکیه تأکید کرد صادرات این بخش که در سال 2024 حدود 2 میلیارد دلار بود، در سال 2025 با رشد 10.9 درصدی از مرز 2.2 میلیارد دلار عبور کرده است.